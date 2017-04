Météo en France : les prévisions du dimanche 2 avril

publié le 02/04/2017 à 07:08

Le vent de nord-est soufflera fort sur la côte nord de l'Ile de Beauté, et sur le sud du pays, le mistral et la tramontane atteindront 70 à 90 km/h. Ailleurs, du Sud-Ouest à la région Grand-Est, le ciel alternera entre nuages accompagnés d'averses éparses et rares éclaircies. Et il neigera sur les Alpes à partir de 1.800 mètres et sur les Pyrénées sous forme d'averses à partir de 1200 m.



Sur un grand quart nord-ouest du pays ainsi que près des frontières belges et allemandes, belles éclaircies et passages nuageux alterneront. Il faudra s'attendre néanmoins à la formation de brouillards, localement denses au nord de la Seine.

Les températures minimales s'échelonneront de 4 à 7 degrés, plus douces sur le pourtour méditerranéen et la côte aquitaine avec 9 à 12 degrés. Les maximales s'échelonnent de 13 à 19 degrés.