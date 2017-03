Météo en France : les prévisions du dimanche 19 mars

publié le 19/03/2017 à 06:28

Le soleil s'imposera sur un quart sud-est du pays ainsi que sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, après la dissipation de la grisaille matinale. Autour de la Méditerranée mistral et tramontane seront sensibles tout au long de la journée du dimanche 19 mars. En Corse, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies avec quelques gouttes possibles sur le sud-ouest de l'île. Au nord de la France, sur les régions voisines de la Manche, le vent de sud-ouest sera modéré et quelques trouées seront possibles dans l'après-midi.



Le matin, les températures minimales iront de 4 à 10 degrés, jusqu'à 11 à 13 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 11 à 15 degrés au nord de la Loire, 14 à 20 degrés au sud, jusqu'à 21 à 23 degrés dans le Sud-Est de la France.