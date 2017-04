Météo en France : les prévisions du dimanche 16 avril

publié le 16/04/2017 à 07:24

Un pays divisé en deux ce dimanche 16 avril. Le soleil s'imposera du Sud-Ouest à la Méditerranée, mais le ciel restera très chargé toute la journée au nord et à l'est de la Seine, sur l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du nord, avec quelques averses plus nombreuses sur le relief, selon Météo-France.



Sur le Massif central, le ciel sera également très nuageux le matin avec quelques ondées, mais des éclaircies se développeront l'après-midi. La limite pluie-neige variera entre 1.000 et 1.500 m des Vosges à la Savoie et l'Isère. Sur les régions de l'Ouest, le temps s'améliorera. Il fera frais le matin puis le temps deviendra agréable l'après-midi, sous un ciel partagé entre cumulus et éclaircies.

Du Sud-Ouest à la Méditerranée, le soleil s'accompagnera de tramontane et de mistral soutenus : les rafales atteindront 70 km/h sur le Roussillon et la vallée du Rhône, 80 km/h sur les côtes des Bouches-du-Rhône et du Var.

Les températures

Les températures minimales iront de 3 à 9 degrés en général du Nord au Sud, 7 à 13 sur le Sud-Est, et les maximales de 12 à 17 degrés sur le Nord et l'Est, 15 à 20 de la Bretagne au Sud-Ouest, et 20 à 25 degrés sur les régions méditerranéennes.