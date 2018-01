Météo en France : les prévisions du dimanche 14 janvier 2018

publié le 14/01/2018 à 07:25

Dimanche, le temps sera bien perturbé sur le sud du pays tandis que la grisaille prédominera sur la moitié nord, selon les prévisions de Météo-France. Un petit épisode méditerranéen est attendu sur le Languedoc-Roussillon.



Le temps deviendra bien perturbé sur le sud du pays, avec des pluies qui concerneront dès le début de matinée le sud de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, le Massif central, le Languedoc Roussillon et le sud-ouest de PACA. Elles seront plus soutenues sur l'Hérault et les Cévennes, avec des cellules orageuses sur le littoral.II neigera sur le Massif central à partir de 900 m et vers 900/1200 m sur les Pyrénées d'ouest en est.

Sur la moitié nord du pays, la grisaille prédominera globalement en matinée, avec par endroits du brouillards assez denses, comme en Normandie, en région Centre et dans les Hauts-de-France; sur le Nord-est les éclaircies deviendront de plus en plus larges au fil de la journée.

Dans l'après-midi, les précipitations régresseront sur le sud, et n'arroseront plus que le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées; elles resteront par contre modérées en Languedoc-Roussillon et gagneront les côtes varoises sous formes de faibles averses. Ailleurs, l'après-midi s'annonce bien nuageuse, sauf sur le nord-est du pays où le soleil brillera assez largement.



Cotés des températures, les minimales varieront généralement de 2 à 6 degrés, plus fraîches sur le quart nord-est et le Centre-est avec quelques petites gelées et des températures oscillant entre -1 et 1 degrés. Les maximales atteindront 8 à 12 degrés, et seulement 4 à 7 degrés du Nord au Nord-est.