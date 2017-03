Météo en France : les prévisions du dimanche 12 mars

publié le 12/03/2017 à 07:26

Durant la nuit de samedi à dimanche, une perturbation pluvieuse va s'enfoncer progressivement par l'Ouest jusqu'à couvrir une grande moitié ouest du pays durant la journée. Les pluies seront localement modérées des Pyrénées à l'ouest du Massif central, au Limousin au Poitou et à la Touraine, faibles sur le nord-ouest et le nord du pays.



Avant l'arrivée du mauvais temps, le ciel se chargera et apportera quelques ondées jusqu'au Centre-Est et Sud-Est l'après-midi. Le risque d'ondée ne concernera l'ouest de la Corse qu'en fin de journée. La tramontane se renforcera autour du golfe du Lion jusqu'à 70/80 km/h, ainsi que le vent d'Ouest sur le littoral sud-aquitain. La limite pluie-neige, vers 1.800 m sur les Pyrénées, s'abaissera vers 1.000 à 1.200 mètres la nuit suivante.

Sur les régions de la façade Est, le ciel deviendra très nuageux mais le risque de pluie sera faible. Le quart Nord-Est conservera des conditions plus agréables, mais sous un voile nuageux de plus en plus épais.

Les températures

Les températures seront en baisse sur l'ouest de la France. Le matin, les minimales iront de 1 à 5 degrés dans l'Est et de 4 à 11 degrés ailleurs en allant vers l'ouest. L'après-midi, les températures maximales atteindront 11 à 16 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 18/19 degrés vers la Méditerranée.