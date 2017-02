Météo en France : les prévisions du dimanche 12 février

La journée de dimanche commencera dans le froid et l'humidité, avec un risque de pluies verglaçantes dans la matinée pour 21 départements formant une large bande allant des Deux-Sèvres à l'Aisne, selon les prévisions de Météo-France.

Une perturbation traversera une partie nord-ouest du pays, pendant la nuit de samedi à dimanche, puis dans la matinée de dimanche, dans une ambiance encore bien froide, et les pluies pourront être temporairement verglaçantes dans une zone allant du nord de l'Aquitaine et du Poitou-Charentes jusqu'au nord-est du pays.



Ces pluies verglaçantes doivent affecter le Poitou, le Centre et jusqu'à l'ouest de la Bourgogne. Dans le courant de la matinée, ces pluies verglaçantes se décaleront vers le nord, sur l'intérieur des Pays de la Loire, l’Île-de-France et le nord de la Seine.



Dans l'après-midi, la perturbation continuera sa progression vers la Manche tout en s'atténuant : le ciel restera chargé de la Bretagne et de la Normandie à la frontière belge, mais le risque de phénomènes glissants deviendra isolé. Ailleurs sur la moitié nord, on appréciera le retour à un temps clément l'après-midi, plus doux sous un ciel voilé. Sur la moitié sud, de l'Atlantique à l'est du Rhône, le ciel sera plus lumineux.



Mais le vent de sud-est soufflera fort sur le sud du Massif central et en Midi-Pyrénées, avec des rafales de 80 à 100 km/h dans le domaine de l'Autan, voire 110 sur les hauteurs du Tarn. De fortes rafales seront possibles sur la chaîne des Pyrénées. Dans le Sud-Est, il pleuvra toute la journée sur le Languedoc-Roussillon et il neigera à partir de 1.600 m sur les Pyrénées-Orientales. De la grisaille et de rares ondées gâcheront la journée sur la Côte d'Azur et la Corse. Le vent d'est soufflera assez fort en bord de mer, parfois jusqu'à 90 km/h sur le littoral provençal.

Les températures

Côté températures, il fera entre 1 et -3 degrés sur le nord-ouest du pays, 2 à 6 dans le Sud et déjà 7 à 11 sur le pourtour méditerranéen. L'après-midi, les températures remonteront doucement pour atteindre 3 à 7 degrés au nord de la Loire jusqu'à la Belgique, 7 à 10 dans le Nord-Est. Il fera 10 à 15 degrés dans le Sud, localement 16/17 en Provence et en Aquitaine.