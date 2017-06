Météo en France : les prévisions du dimanche 11 juin

publié le 11/06/2017 à 08:23

Le temps, dimanche 11 juin, sera nuageux au nord-ouest du pays, beau et chaud ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel est par moments nuageux sur la Bretagne et la Normandie le matin, puis des Pays de Loire aux Hauts de France et sur les Ardennes l'après-midi. Quelques gouttes sont possibles par endroits, le long des côtes de la Manche essentiellement, mais les quantités restent faibles.



Partout ailleurs, soleil et chaleur sont au programme avec tout au plus le développement de quelques cumulus dans l'après-midi sur les Pyrénées et les Alpes ainsi que des entrées maritimes sur le pays Basque. Le matin, les températures varient de 11 à 17 degrés, jusqu'à 18 à 21 degrés au sud de la Garonne et autour du golfe du Lion. L'après-midi, les maximales vont de 20 à 24 degrés près de la Manche, 25 à 33 degrés ailleurs, jusqu'à 34 à 35 degrés degrés dans le Sud-Ouest et en basse vallée du Rhône.