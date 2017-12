Météo en France : les prévisions de ce samedi 2 décembre

publié le 02/12/2017 à 07:19

Douze départements ont été placés en vigilance neige et verglas vendredi 1er décembre en fin de journée et jusqu'à ce samedi 2 décembre dans l'après-midi, en raison du "premier épisode neigeux remarquable de la saison", a annoncé Météo France.



La vigilance orange concerne: les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ariège, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées et le Var. Météo France a mis d'autre part en garde contre les conditions de circulation, qui "peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau".

Pour la journée de ce samedi 2 décembre, la région PACA et la Corse seront touchées par de fortes intempéries avec de la neige jusqu'en plaine sur le continent et à très basse altitude en Corse. Les Alpes du sud frontalières seront aussi touchées par de fortes chutes de neige. En même temps, le vent d'est atteindra les 100 km/h sur le nord de la Corse et la Cote d'Azur. Mistral et Tramontane seront aussi vigoureux, 100 à 110 km/h. Le vent sera également violent en montagne sur les Pyrénées orientales.



Sur le reste du pays, le temps restera froid et nuageux, avec encore un peu de neige à basse altitude sur le Massif central, les Alpes du Nord et le Jura. Sur les Pyrénées et un large piémont le ciel restera bouché, les chutes de neige encore modérées en matinée faibliront en fin de journée. Près de la Manche et de l'Océan, le temps sera plus sec et lumineux, hormis l'ouest de la Bretagne sous de nombreux nuages et quelques gouttes.

Les températures

Le matin, les températures seront hivernales avec des gelées généralisées comprises entre 0 et -5 degrés à l'intérieur des terres. Près des côtes, les minimales iront de 0 à 5 degrés. L'après-midi, il fera 0 à 3 degrés du nord-est au centre-est du pays, 3 à 8 degrés ailleurs, jusqu'à 9 à 11 degrés près de la Méditerranée.