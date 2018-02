publié le 02/02/2018 à 07:00

Onze départements sont maintenus en vigilance orange Crues/Inondations jusqu'à vendredi 2 février 16 heures : l'Eure, la Seine-Maritime, le Val-d'Oise, les Yvelines, Paris et sa petite couronne, la Seine-et-Marne, l'Aube et la Marne.



En Corse, le temps restera perturbé: les pluies seront passagèrement soutenues et orageuses tôt le matin. Après une accalmie, elles reviendront en fin d'après-midi.



Sur les autres régions méditerranéennes, grâce au vent de nord-ouest soutenu, le ciel sera lumineux, essentiellement voilé. La tramontane et le mistral souffleront entre 60 et 80 km/h en rafales, voire 90 sur le littoral du Roussillon.

Sur le reste du pays, le début de journée sera froid avec de petites gelées dans les terres, un risque localisé de phénomènes glissants.

De la Bretagne à l'Aquitaine, le ciel hésitera entre éclaircies et passages nuageux, avec des averses essentiellement côtières le matin, des ondées faibles et passagères dans les terres l'après-midi.



Sur le reste du pays, le ciel sera très nuageux à couvert. Sur le piémont et le relief des Pyrénées, il neigera faiblement mais fréquemment à partir de 400/500 mètres.



De petites précipitations envahiront le nord de la Seine et le Grand Est le matin. Elles se propageront à un grand quart nord-est jusqu'au Limousin, l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes dans l'après-midi, en prenant un caractère passagèrement plus marqué. Il neigera dès 300/400 mètres sur les hauteurs et des Ardennes au plateau lorrain.

Les températures

Le matin, il fera 2 à 6 degrés près de la Manche, en bord de Méditerranée et sur les côtes atlantiques. Ailleurs en plaine, les minimales afficheront entre 1 et localement -2 degrés.



En journée, les maximales atteindront 8 à 13 degrés sur le pourtour méditerranéen, localement 14/15 en Corse, 7 à 9 de la Bretagne et du Cotentin à l'Aquitaine, entre 2 et 7 degrés ailleurs.



Dans la nuit de vendredi à samedi, on se méfiera des petites chutes de neige jusqu'à très basse altitude entre le Limousin, l'Auvergne, l'Aveyron et la Montagne Noire.