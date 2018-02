publié le 14/02/2018 à 07:00

Mercredi 14 février au matin, hormis quelques éclaircies près des frontières allemandes, le temps sera souvent gris du Nord-Est au Centre-Est et au Massif Central. Un peu de neige traînera encore sur la Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes du Nord.



Excepté sur les côtes atlantiques, sur les plaines du Sud-Ouest et en bord de Méditerranée, les températures seront bien négatives, comprises entre -1 et -4 degrés en général. On prendra donc garde à la neige faible sur le Centre-Est, aux bancs de brouillard givrant et au regel des sols mouillés ou enneigés ailleurs.

Progressivement en matinée, un temps pluvieux s'installera sur l'Ouest, de la Bretagne et du Cotentin au sud de la Garonne.

Dans l'après-midi, cette dégradation s'étendra vers la Haute-Normandie, le Centre et sur tout le Sud-Ouest jusqu'au Roussillon. Les pluies seront assez copieuses sur les départements charentais, l'Aquitaine et Midi-Pyrénées.



Sur les Pyrénées, la limite entre pluie et neige remontera très vite au-dessus de 1.500 puis 2.000 mètres d'altitude. Avec les pluies, le vent de secteur sud se renforcera: il atteindra 70 km/h en rafales sur le littoral breton et vendéen le matin, 60 à 80 km/h sur les côtes de Manche l'après-midi.



À l'avant, le ciel se voilera fortement du nord de la Seine et du Centre au Golfe du Lion. Sur le Grand Est, la journée se poursuivra sous un ciel partagé entre éclaircies et nuages.



En PACA puis en Rhône-Alpes l'après-midi, le ciel sera peu nuageux ou légèrement voilé. Le temps sera plus agité en Corse, avec des pluies ou averses localement orageuses le matin, de la neige dès 500/700 mètres dans l'intérieur de l'île.

Les températures

Les températures de l'après-midi seront en nette hausse sur l'Ouest, avec des maximales de 7 à 12 degrés de la Normandie et de la Bretagne à l'Aquitaine et l'Occitanie, comme sur les régions méditerranéennes. Il fera 3 à 7 degrés à l'Est.