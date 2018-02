publié le 13/02/2018 à 07:00

En début de matinée, la perturbation abordera la Bretagne en donnant des pluies parfois modérées sous des vents de sud assez fort, atteignant des pointes à 70 voire temporairement 90 km/h. En arrivant sur l'air froid, la neige fera son apparition en matinée sur la Basse Normandie et l'intérieur des Pays de la Loire en déposant par endroit 1 à 4 cm dans les campagnes.



À la mi-journée, il neigera sur les hauteurs normandes et le Limousin. En plaine, la neige se mêlera à la pluie. Il neigera au dessus de 400 à 700 mètres sur l'ouest des Pyrénées. Le vent de sud atteindra des pointes à 70/80 km/h sur la Normandie, le vent de sud-ouest soufflera à près de 70 km/h sur la côte atlantique.

L'après-midi, le temps pluvio-neigeux s'étendra du Nord-Pas-de-Calais aux Pyrénées en passant par la région parisienne. La neige, souvent bien humide, tombera parfois jusqu'en plaine mais elle tiendra difficilement sur les chaussées.

Au-dessus de 500 mètres d'altitude, il pourra tomber 5 à localement 10 cm de neige. Le vent soufflera encore modérément sur les Hauts de France et autour du Golfe de Gascogne. L'accalmie reviendra en revanche sur le nord-ouest avec le retour des éclaircies sur la Bretagne parmi quelques averses.



À l'est et sur le pourtour méditerranéen, la matinée s'annonce plutôt bien ensoleillée malgré quelques grisailles ou quelques bancs de brouillards givrants. Ensuite, le ciel se voilera de plus en plus, annonçant l'arrivée d'un peu de neige pour la soirée sur l'est du Massif central, la Bourgogne et Rhône-Alpes.



Météo-France recommande la prudence sur l'ouest du pays en soirée, avec le refroidissement nocturne, des plaques de regel pourront se former dans l'intérieur.

Les températures

Excepté en Bretagne et en bord de mer, les gelées matinales seront fréquentes avec parfois -3 à -8 degrés du nord-est au Massif central en plaine, et parfois bien plus froid sur les hauteurs et dans les vallées alpines.



En journée, les températures maximales, en baisse, afficheront généralement 2 à 5 degrés, 6 à 9 sur la façade ouest.