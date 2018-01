publié le 22/01/2018 à 07:00

En raison d'une perturbation s'étirant du Nord aux Alpes et au Sud-Ouest, quinze départements sont placés en vigilance orange pour pluies-inondations, avalanches ou crues ce lundi 22 janvier. Il s'agit des départements suivants :

- En vigilance orange pluies-inondations : l'Ain (01), le Doubs (26), l'Isère (38), le Jura (39), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74). Les Savoie (73, 74) et l'Isère (38) sont également placés en vigilance orange avalanches.

- En vigilance orange crues : l'Aveyron (12), la Corrèze (19), la Dordogne (24), la Haute-Marne (52), la Nièvre (58), les Pyrénées-Atlantiques (64), le Tarn (81), le Tarn-et-Garonne (82) et l'Yonne (89).



Ces vigilances orange devraient prendre fin au plus tôt le lundi à 23h00.

Des précipitations soutenues persisteront durant la journée de lundi sur les départements alpins et franc-comtois placés en vigilance orange. Il pleuvra régulièrement sur le Jura, sur les Alpes du Nord la limite pluie-neige se situera vers 1.800 mètres ce soir et la nuit suivante.

Les cumuls de pluie de ces derniers jours étant souvent conséquents, de nombreux cours d'eau menacent de déborder, le risque de crue est important.



Les régions méditerranéennes bénéficieront d'un bon ensoleillement, au prix d'une tramontane encore virulente avec des rafales voisines de 100 km/h. Le vent d'ouest sera moins fort en Corse, les rafales atteindront tout de même 80 km/h.

Douceur sur le pays

Sur le reste du pays, le ciel sera couvert le matin, dans une ambiance douce. Le temps sera bien pluvieux de la Normandie au Nord-Est et aux Alpes du Nord. Le vent d'ouest soufflera entre 60 et 80 km/h jusque dans les terres.



L'après-midi les précipitations modérées se limiteront au Grand Est, la Franche-Comté et Rhône-Alpes, puis aux seuls Jura et Alpes du Nord en soirée. Ailleurs, les pluies deviendront éparses, mais le ciel restera très nuageux ou couvert.



Quelques éclaircies pourraient apparaître dès le matin en Bretagne puis des Hauts-de-France aux Pays de la Loire et à la Nouvelle Aquitaine l'après-midi, avec un vent faiblissant.

Côté températures

Les températures minimales iront de 1 à 4 degrés au nord et à l'est de la Seine, 5 à 8 degrés de la Normandie au Massif central et l'intérieur du Sud-Est, 9 à 13 degrés plus à l'ouest.



Les maximales iront de 7 à 12 degrés sur le Nord et l'Est, 11 à 14 en général ailleurs, 15 à 19 près de la Méditerranée.