publié le 15/02/2018 à 07:00

L'est du pays, entre frontières du Nord, Massif central, Occitanie et frontières de l'Est, connaîtra jeudi 15 février au matin un temps pluvieux.



Dans une atmosphère encore froide, dans le nord et vers le Massif central, des chutes de neige se produiront à très basse altitude, voire en plaine, tandis que du Grand-Est à Rhône-Alpes, la pluie d'abord faible sur des sols parfois gelés pourra temporairement verglacer, avant un redoux et le renforcement des pluies jusqu'en mi-journée.

Sur les Alpes, la limite pluie-neige d'abord vers 600 à 800 mètres, remontera vers 2.000 à 2.200 mètres en journée.

Des Pays de Loire et du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à Champagne-Ardenne, Bourgogne, Auvergne et nord de Midi-Pyrénées, le temps restera couvert du matin au soir, mais les pluies seront passagères et faibles.



Du nord de la Bretagne aux Hauts-de-France, l'accalmie sera plus nette, avec de belles éclaircies et quelques averses.



Sur le sud de l'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et le pourtour méditerranéen, on profitera d'un temps sec, la grisaille matinale sera suivie de belles éclaircies dans une ambiance très douce.

Les températures

Les gelées matinales ne concerneront plus que le Nord-Est, les abords du Massif central et des Alpes, avec 1 à -2 degrés.



Les températures maximales en nette hausse atteindront 6 à 8 degrés du Nord aux frontières allemandes, 8 à 12 degrés en général sur le reste du pays. Il fera 12 à 15 en Languedoc-Roussillon et Poitou-Charentes, jusqu'à 16 à 18 degrés sur le Sud-Ouest.