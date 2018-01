Mémoires d’un flic de terrain au 19ème siècle

publié le 23/01/2018 à 21:00



L’inspecteur Gustave Rossignol est l’une des grandes figures du quai des Orfèvres de la fin du 19esiècle quand la Troisième République invente sa police républicaine. Malin, courageux et infatigable – ses collègues le surnomment l’Oiseau-Mouche, Rossignol a des états de service exceptionnels. En dix-neuf ans d’activité dans les rangs de la Sûreté parisienne, il a eu à fréquenter tous les milieux, à commencer par les bas-fonds de la capitale.

Ses enquêtes l’ont conduit à affronter des terroristes anarchistes, des assassins, des voleurs et des escrocs de tous poils. Et à opérer quelque 2 000 arrestations. C’est cet extraordinaire parcours qu’il relate avec verve et sans tabou dans ses mémoires qui font revivre le Paris clandestin de l’époque et font partager au lecteur les coulisses de la police criminelle d’alors, pleines d’obstacles, d’agitation et de troubles secrets. Ces mémoires sont à la fois un incroyable récit qui tient parfois du polar et un texte de référence pour l’histoire de l’institution policière.





Charles Diaz, commissaire général de la police nationale, historien de la Police, qui présente la première réédition depuis plus d’un siècle, des «Mémoires de Rossignol, ex-inspecteur principal de la Sûreté ». Ce livre sort demain chez Mareuil éditions.





