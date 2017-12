Marcel Campion réclame 2 millions d'euros à la mairie de Paris

publié le 15/12/2017 à 13:33

C'est un nouveau conflit qui oppose Marcel Campion à la Ville de Paris. Après l'annulation du marché de Noël sur les Champs-Élysées et le retrait de sa grande roue place de la Concorde, les avocats du "roi des forains" ont envoyé un courrier jeudi 14 décembre à Anne Hidalgo réclamant des indemnités de 2 millions d'euros. Une somme destinée à compenser l'annulation de la fête foraine "Jours de fêtes", habituellement organisée au Grand Palais.



Après deux éditions en 2013 et 2015, le musée n'abritera pas l'événement cette année : à la place, la nef du Grand Palais accueille la comédie musicale Singin'in the rain. "La mairie de Paris m’avait promis un emplacement de substitution", explique Marcel Campion au Parisien. "Or depuis quelques mois, elle ne répond plus du tout aux courriers des forains. Sa mauvaise volonté est évidente".

S'il n'a pas de réponse de la part de la mairie de Paris dans les deux mois ou si celle-ci est négative, Marcel Campion menace de saisir le tribunal administratif. "La Ville de Paris n'est ni propriétaire, ni gestionnaire du Grand Palais, qui définit librement sa programmation. Si le Grand Palais a décidé cette année d'accueillir un spectacle du théâtre du Châtelet, c'est son droit et nous n'avons aucun jugement à apporter sur ce sujet", justifie de son côté la Ville à l'AFP.

Jeudi, le Conseil d'État examinait par ailleurs le recours de Marcel Campion contre l'interdiction d'installer son traditionnel marché de Noël sur les Champs-Élysées. Sa décision est attendue dans les prochains jours.