Macron au Louvre le 3 mai 2017 : quand une photo entre dans l'histoire

et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/05/2017 à 22:18

Une image historique. Soazig de la Moissonnière a immortalisé Emmanuel Macron au Louvre au soir du 3 mai 2017 après que les Français l'ont porté à la présidence de la République. Sur cette photo, voilà trois heures que ses partisans l'attendent. Ils sont des centaines réunis dans la cour d'honneur du palais. Après une course-poursuite dans la nuit parisienne, Emmanuel Macron, de dos, se trouve seul sous les arcades. La photo est en noir et blanc. Face à lui, la pyramide se dresse, cour Napoléon. Le président élu se recueille avant d'entamer une longue marche solennelle vers l'estrade.



À quoi pense-t-il ? Cet homme de 39 ans était encore un parfait inconnu il y a quelques années. Ce soir du 3 mai au Louvre, l'ombre de François Mitterrand plane. On pense au Panthéon, tandis que résonne l'hymne à la joie. "Par sa présence, Emmanuel Macron donne le sentiment qu'il place sa présidence sous le signe de l'audace", estime Jack Lang, à l'origine de la construction de la pyramide et organisateur de la cérémonie le 10 mai 1981.

Soizig de la Moissonnière dans l'ombre de Macron

La photo illustre la solitude du pouvoir, mais elle a également un sens plus personnel pour l'ancien ministre de la Culture. "Autour de François Mitterrand se pressaient beaucoup de gens. François Mitterrand a accédé à l'Élysée parce qu'il en avait le talent, la force, mais en même temps il était le fruit du combat pour arracher l'alternance, analyse-t-il. Dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est son combat, qu'il a conçu, imaginé. C'était une guerre rapide."

Soazig de la Moissonnière signe toutes les images officielles d'Emmanuel Macron. Depuis le printemps 2016, celle-ci suit le mouvement "En Marche !", d'abord en réalisant des portraits des militants puis en capturant les coulisses de l'ascension du candidat devenu président. Elle est comparée à Pete Suza, photographe américain qui a immortalisé pendant huit ans la présidence Obama. À 36 ans, la discrète Soizig de la Moissonnière vivait sa deuxième campagne présidentielle après avoir suivi celle de François Bayrou en 2012. Quel sera son rôle à partir de dimanche 14 mai, jour de la passation de pouvoir ? Réalisera-t-elle la photo officielle du président à l'Elysée ? Mystère.