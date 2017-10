Louise, Gabriel, Mohamed... Quels prénoms auront la cote en 2018 ?

publié le 18/10/2017 à 10:41

C'est un ouvrage scruté par de nombreux parents hésitant sur le prénom à donner à leur bébé. Comme chaque année depuis 15 ans, L'Officiel des prénoms 2018 (ed. First) sort en librairie jeudi 19 octobre. Au programme 600 pages qui décortiquent 12.000 prénoms populaires. Chez les filles, le prénom Louise arrive en tête dans la liste ce ceux les plus donnés, suivi de Emma et Jade. Du côté des garçons, Gabriel, Jules et Raphaël composent le podium.



Les prénoms de l'Ancien Testament séduisent de plus en plus de parents. "Ce qui est intéressant avec les prénoms de l’Ancien Testament, c’est que si Nathan, Raphaël sont très connus, Adam, par exemple, était rarement porté jusqu'ici et puis Eden, même chose, avant les années 2000, il n’y en avait quasiment pas dans les maternités", explique à BFMTV l'auteure du livre, Stéphanie Rapoport.

Si les prénoms féminins finissant par "a" (Sarah, Mila, Julia) ont la cote, ceux en "o" chez les garçons (Enzo, Mathéo, Timéo), tendance ces dernières années, ne connaissent plus le même succès. Le petit nouveau du top 20 s'appelle Mohamed. Selon le guide, c'est le 37e prénom masculin le plus donné en France depuis l'an 2000, souligne LCI. À noter, en 2018, les prénoms courts et originaux gagnent de plus en plus de terrain.