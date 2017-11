publié le 08/11/2017 à 10:50

Nous ne sommes pas les plus mauvais en Europe : il y a aussi les Italiens, bon derniers avec nous ! Mais en matière de maîtrise de l'anglais, le résultat est bien décevant pour la France. Selon un classement publié par l'organisme international de formation en langues Education First - que RTL vous a dévoilé mercredi 8 novembre -, nous nous classons à la trente-deuxième position sur quatre-vingts pays dans le baromètre annuel mondial. Nous sommes quasiment au même niveau que l'an dernier, toujours bien loin du trio de tête composé des Pays-Bas, de la Suède et du Danemark.



Le niveau général en anglais est très bas chez les plus de 40 ans. En revanche, c'est mieux chez les 18-20 et les 20-31 ans. L'enseignement a évolué et les jeunes sont plus enclins à regarder les programmes en anglais sur Internet. L'étude montre, par ailleurs, que les Françaises maîtrisent mieux la langue de Shakespeare que leurs homologues masculins.

Invitée de RTL, la journaliste originaire de Liverpool Louis Ekland supplie les Français d'en finir avec leurs complexes. "J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont avoué avoir honte et m'ont dit ne pas vouloir me parler en anglais car elles jugeaient leur accent terrible", raconte .



"Quand on apprend une langue étrangère, c'est un peu normal de faire des fautes. L'idée, c'est de communiquer", clame l'auteure de À moi les petits Français ! (éditions du Rocher), qui nous juge trop exigeants dans l'idée que nous nous faisons de notre pratique de l'anglais. Son mot d'ordre à notre égard : "Let's speak english !" ("Parlons anglais !").