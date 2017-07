Les vénéneuses : histoires d’empoisonneuses

publié le 06/07/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel



Aujourd'hui dans l'Heure du Crime, retour sur plusieurs portraits d'empoisonneuses. Nous reviendrons sur la figure de l'empoisonneuse, à la croisée des récits historiques et littéraires, à travers des documents judiciaires ou de fiction, qui apparaît beaucoup plus complexe que ce que l'on pouvait supposer.

Les empoisonneuses nécessitent de faire appel à des disciplines diverses dans le temps long, de l'Antiquité à nos jours, afin de se demander comment et pourquoi des stéréotypes, qui tendent à faire du poison une arme du féminin et de l'empoisonneuse un poncif de l'imaginaire de la femme coupable, ont été construits, transmis, adaptés et amplifiés jusqu'au XXIe siècle



Mais la vénéneuse, si elle renseigne sur la criminalité des femmes et la logique des gestes, informe aussi sur la peur ou le mal-être d'une société d'hommes qui se complaît à rejeter les empoisonneuses du côté du féminin hors norme et de l'éternelle femme coupable.

Nos invités

Frédéric Chauvaud, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Poitiers, Lydie Bodiou, historienne, maître de conférence à l'Université de Poitiers, auteurs des livres « Vénéneuses : figures d'empoisonneuses de l'Antiquité à nos jours » paru aux Presses Universitaires de Rennes en 2015 et « Le corps empoisonné, pratiques, savoirs et imaginaire de l’Antiquité à nos jours » paru en 2014 aux éditions Classiques Garnier. Ils ont participé à la conception de l'exposition « Venenum, un monde empoisonné » dans sa partie consacrée aux poisons dans l’Histoire.

Affiche de l'exposition Venenum, un monde empoisonné au Musée des confluences de Lyon.

L’exposition se tient au Musée des Confluences de Lyon jusqu’au 7 janvier 2018.



