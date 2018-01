Les trente ans de la crime de Marseille

publié le 01/02/2018 à 00:29

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, un coup de chapeau à la brigade criminelle de Marseille qui vient de fêter ses trente ans d’existence ! Eric Arella, l’actuel patron de la PJ marseillaise, Jean-Michel Mimran, le premier patron de la crime en 1987, et le journaliste de la Provence, Romain Capdepon, sont les invités de l’heure du crime, pour nous raconter les temps forts de ces trois décennies, les derniers parrains à l’ancienne, les narcotrafiquants, et plus de 1000 dossiers d’homicides résolus grâce à des flics d’exception !



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Eric Arella, actuel patron de la PJ Marseillaise, Jean-Michel Mimran, premier patron de la brigade criminelle de la PJ marseillaise de 1987 à début 1994, Romain Capdepon, reporter Police-Justice au journal La Provence