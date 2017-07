publié le 20/07/2017 à 10:30

Un nouvel été des Aventuriers de l’Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie »



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Les sociétés secrètes existent-elles ?

Au cours de cette nouvelle émission des Aventuriers de l'Inconnu, nous allons nous poser une seule question : les sociétés secrètes mènent-elles le monde ? Autrement dit, existe-t-il un complot planétaire et des hommes invisibles qui tirent les ficelles de nous autres pauvres humains et de tous ceux qui nous gouvernent ?



Les comploteurs sont partout, les sociétés secrètes aussi. Illuminati, Templiers, Francs-Maçons, ce sont bien ceux auxquels nous pensons lorsque l'on évoque ce terme de sociétés secrètes.



Un terme qui est souvent employé pour qualifier ces fraternités, mais aussi d’autres organisations mystiques décrites dans des théories de conspiration comme immensément puissantes, dotées de services financiers et politiques qui leur sont dédiés, un rayonnement mondial et parfois même des croyances sataniques !



C'est de tout cela dont nous allons parler grâce à notre invité, le journaliste Dominique Labarrière qui a mené une véritable enquêté sur le sujet et pendant de très nombreuses semaines, en cherchant à trouver ce qu'il y a derrière cette expression qui fascine le monde depuis la nuit des temps.

Nos invités

Dominique Labarrière, journaliste et écrivain, auteur du livre "Sociétés secrètes. Mythes, réalités, fantasmes, impostures" publié aux éditions Pygmalion.

