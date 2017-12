Les prévisions du dimanche 10 décembre 2017

publié le 10/12/2017 à 08:09

Une perturbation très active s'installera dimanche sur le pays, selon les prévisions de Météo-France. Douze départements ont été placés en vigilance orange dès samedi en fin de journée et jusqu'à lundi matin au plus tôt, soit pour des risques de neige et verglas, soit pour vents violents, ou pour de possibles avalanches.



Ainsi, une vigilance orange, pour vent violent a été lancée sur les départements Nord, Pas-de-Calais et Somme. Des rafales de 100 à 130 km/h sont attendues près des côtes jusqu'à 100/110 km/h à l'intérieur des terres.

La vigilance orange pour neige et verglas concerne l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, le Cantal, le Drôme, la Haute-Loire et la Lozère, tandis que le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme sont concernés par des vents violents. En outre, la Savoie a été placée sous vigilance orange pour avalanche.

Neige, pluie et vent

Le matin, il pleuvra sur la moitié ouest du pays, les pluies seront modérées au sud de la Loire, le vent de sud-ouest sera violent de 60 à 80 km/h à l'intérieur des terres, 80 à 100 km/h près des côtes, jusqu'à 130 km/h sur les départements en vigilance orange vent.



À l'avant, des Hauts-de-France à la région parisienne, la Bourgogne, Rhône-Alpes puis également l'intérieur de la Provence, les pluies seront précédées de chutes de neige en début de journée jusqu'en plaine.

Les températures

Les températures minimales iront de -3 à 0 degrés sur la moitié est du pays, localement -5 ou -6 sur l'Auvergne et les vallées alpines, 0 à 4 degrés sur la moitié ouest, 4 à 8 degrés sur le littoral atlantique et la Corse. Les maximales varieront de 6 à 10 degrés sur le quart nord-est et au nord de la Seine, 11 à 16 degrés ailleurs.