Les Petits Matins en chansons du 27 juillet

publié le 27/07/2017 à 08:04

Vous dansiez sur quelle chanson en juillet 1962, juillet 1970, juillet 1999 ? Ce matin, nous faisons un petit tour des tubes de l'été... avec extraits et infos à l'appui !



Vos autres rendez-vous:

Le jeu "Info ou Intox", le jeu de la Bonne année, l'info insolite du jour...





A 6h20 ne manquez pas la chronique de Maître David, "Merci pour l'info". Aujourd'hui vous découvrirez le véritable sens de la comptine "Il court, il court le furet" !



Les cadeaux à gagner:

Le DVD du film RTL "Chacun sa vie", le livre de Christine Haas "Votre horoscope amoureux", un Scrabble Junior, une gamme de produits Idéal Soleil Vichy, une bouilloire Russel Hobbs, une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory... et bien sûr des montres RTL !







Rendez-vous tout l'été sur RTL, de 5h à 6h30, avec Miguel Derennes et toute son équipe !