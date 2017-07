publié le 14/07/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie »





Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Les derniers mystères de l'Egypte ancienne

L'Egypte antique, qui a pris forme autour de 3150 av. J.C, a toujours intrigué et fasciné par les trésors qu'elle a légués et par les mystères qui l'entourent, et qui ont perduré bien longtemps après son extinction.



Il aura fallu attendre les années 1820-1830, lorsque l'on a enfin pu déchiffrer les hiéroglyphes, pour commencer à comprendre cette civilisation d'une richesse sans pareille, qui a traversé près de trois millénaires.



Ce travail, on le doit à un soldat de Bonaparte qui, pendant la campagne d'Egypte, entre 1798 et 1801, a trouvé en creusant une tranchée une pierre grise sur laquelle était écrit un texte en trois langues : la pierre de Rosette. Grâce à ce texte écrit en hiéroglyphes mais retranscrit en grec ancien, un Français, Champollion, a réussi à traduire cette langue et à comprendre les écrits laissés par nos ancêtres d'Egypte ancienne.

La pierre de Rosette

Mais ce n'était là que le début des découvertes que les archéologues allaient faire concernant la civilisation égyptienne. En 1922, deux égyptologues, Howard Carter et Lord Carnavon, découvraient dans la Vallée des Rois le tombeau caché de Toutankhamon.

Carter examinant le sarcophage de Toutankhamon, octobre 1925. Crédit : Harry Burton, The Griffith Institute, colorisé par Dynachrome

Et le mystère n'est pas complètement percé : aujourd'hui, on pense que derrière les murs de ce tombeau se cachent deux autres chambres. L'une d'elles pourrait renfermer la dépouille de l'épouse du pharaon, la reine Néfertiti.

Découverte du tombeau de Toutankhamon, photographiée par Harry Burton en 1924.

Si aujourd'hui, on connaît les différentes étapes qui permettaient aux Égyptiens de mener à bien le formidable processus de momification, on ignore toujours comment les pierres qui constituent les pyramides ont été hissées une à une pour former ces impressionnants édifices.



Jacques Pradel, Henri Gougaud et leur invité l'égyptologue Christian Jacq ne pourront peut-être pas répondre à toutes les questions qui restent encore aujourd'hui en suspens à propos de l'Egypte ancienne... mais tenteront d'apporter quelques éléments d'explications à chacun de ces mystères.

Nos invités

Christian Jacq, égyptologue, auteur du livre "J'ai construit la grande pyramide" paru en octobre 2015 aux éditions XO.



J'ai construit la grande pyramide