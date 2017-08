Les marches sur le feu

publié le 10/08/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Comment peut-on marcher sur des braises sans se brûler ?

La marche sur le feu est une tradition qui consiste à marcher sur un tapis de braises. Cette pratique s'effectue souvent en groupe et est accompagnée de chants rituels. Mais, comment ces personnes marchent-elles sur le feu sans se brûler les pieds ? Est-ce scientifiquement explicable ? Ou alors est-ce totalement surnaturel ou d'ordre religieux ?



Nous avons décidé de poser ces questions au professeur Bruno Blaive qui, en 1967, alors qu'il vivait à l'île de la Réunion, a choisi de consacrer sa thèse aux marches sur le feu. Son objectif était de comprendre scientifiquement pourquoi les pieds des personnes qui marchaient sur la braise n'avaient pas de brûlures apparentes et pourquoi ces personnes ne semblaient pas souffrir.

Une tradition mondiale

Ces marches sur le feu concernent tous les continents et toutes les époques. On pense que cette pratique date de la préhistoire mais elle est si répandue qu'on peine à déterminer l'aire géographique où elle est née. Cette immunité au feu est en tout cas déjà évoquée dans la Bible et l'on dispose de textes antiques dans lesquels elle est mentionnée, par exemple chez Sophocle, dans Antigone.



On pense que les marches sur le feu sont nées en Asie centrale, plus particulièrement en Mongolie, où elles étaient associées à d'autres pratiques de type chamanique. Le phénomène se serait ensuite transmis par la Chine jusqu'au Tibet, puis en Inde pour gagner ensuite l'Europe orientale d'une part, l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande d'autre part.



La réponse scientifique

Selon le professeur Blaive, les marches sur le feu ont en fait une explication scientifique assez simple : le bois et le charbon, contrairement aux métaux, étant de mauvais conducteurs de chaleur, la température sur les braises serait de l'ordre d'une cinquantaine de degrés. Ce qui signifie que si les marcheurs ne s'arrêtent pas plus d'une seconde sur les braises et que leurs pieds sont secs, ils ne sont pas brûlés.



Dans cette émission, nous évoquerons d'autres pratiques semblables à travers le monde et tenterons, avec notre invité, de répondre à toutes les questions que l'on se pose encore sur le mystère des marcheurs sur le feu.

Nos invités

Bruno Blaive, professeur de médecine, il a consacré sa thèse de médecine en 1968 aux marches sur le feu.