Les Francofolies de La Rochelle, "un village dans la ville"

Depuis 32 ans, les Francofolies donnent le la à l'été rochelais. "C'est dans l'ADN de la cité maintenant, avec les tours. C'est l'image de la ville à l'international", se réjouit Arnaud Jaulin, maire adjoint de La Rochelle en charge de la culture. Durant le festival, les terrasses du centre-ville ne désemplissent pas. Les rues sont animées et l'on peut manger à toute heure de la journée. "Cinq jours de Francofolies, c'est deux semaines et demi ou trois semaines de mois de février sur La Rochelle", explique Julien Jolivet, patron de la crêperie Tante Lucie, qui fait face au vieux port.



La municipalité investit chaque année 400.000 euros pour assurer le déroulement de cet événement devenu incontournable dans la région. La mairie met à disposition personnel et infrastructures, mais l'opération reste très rentable. "On a des hôtels qui sont saturés bien en amont du festival, puisqu'il y a aussi des gens qui viennent le préparer. C'est près 400 fiches de pays qui sont sorties pour les Francos. Ça représente quand même un village dans la ville", détaille Arnaud Jaulin.

Les festivaliers dépensent en moyenne près de 50 euros par jour hors frais de logement, d'entrée aux concerts et de déplacement. "Aujourd'hui, quand on se promène en France ou ailleurs, on parle du Fort Boyard et des Francos", s'enthousiasme Stéphane Villain, président de l'agence de développement Charente Maritime Tourisme. "Je suis ravi que la culture, le spectacle, donnent du travail aux gens", conclut Gérard Pont, à la tête des Francofolies depuis 2005.