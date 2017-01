INVITÉE RTL - La démographe de l'Insee revient sur le dernier recensement de la population française.

La démographe de l'Insee Marie Reynaud revient sur le dernier recensement de population. La France a enregistré en 2016 une baisse de la fécondité pour la deuxième année consécutive, tandis que l'espérance de vie remontait. Au 1er janvier 2017, le pays comptait 66,9 millions d'habitants, a annoncé l'institut ce mardi 17 janvier. Une hausse de 0,4% malgré une baisse des naissances pour la deuxième année consécutive.



Un différentiel qui s'explique par un nombre de décès toujours moins élevé que celui des naissances. "L’espérance de vie est toujours en hausse", précise la scientifique. "Les Françaises ont des enfants de plus en plus tardivement, se qui entraîne mécaniquement une baisse de la fécondité", éclaire Marie Reynaud. Un phénomène qui s'explique par l'allongement du temps d'études. Les femmes mettent du temps à trouver un travail fixe et font des enfants une fois qu'elles se trouvent dans une situation stable".