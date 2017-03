Les duels du crime

et Charles Deluermoz

Les noms des grands flics de légende sont souvent indissociables de ceux des ennemis publics n°1 qu’ils ont parfois traqué de longs mois avant de réussir à les arrêter.

On pense à Robert Broussard et Jacques Mesrine, à Martine Monteil et Guy Georges mais d’autres duels, moins célèbre ont aussi marqué l’histoire criminelle.



Parmi eux, nous pouvons citer le commissaire Kuehn, l'homme au gant noir, contre Albert Prel, l'horloger de Montreuil, ou l'inspecteur Van Assche dit Le Maigret du Nord contre l'assassin de l'institutrice anglaise Janet Marshall, ou encore le commissaire Claude contre le boucher de Gonesse, Jean-Charles Avinain…

Charles Diaz, contrôleur général de la Police Nationale et historien de la Police. Auteur notamment de "La fabuleuse histoire des grands flics de légende" (Ed Jacob Duvernet, 2010).



