Ce soir, l’histoire incroyable d’un crime presque parfait, maquillé en accident de la route, en 1987. C'est une affaire hors-norme, car les assassins étaient l’épouse et la fille de la victime, avec comme complice le petit ami de cette dernière. Le mobile : l’argent de l’assurance vie ! Ne chezchez pas de morale à cette histoire. Il n’y en a pas!

On a beaucoup parlé dans la presse de l’époque des « diaboliques d’Urcel », à cause de la personnalité des auteurs du crime, et du nom d’une petite commune de l’Aisne entre Laon et Soissons où vivaient Jean-Paul et Ginette Daussy, avec leur fille Paola. Jean-Paul Daussy travaillait comme chef des ventes dans une concession Renault de la région. Ginette et Paola ont décidé un jour que Jean-Paul était de trop dans leur vie. Elles ont préparé et mis en oeuvre un plan machiavélique, avec l’aide du fiancé de Paola. Pourtant, ce crime parfait, sur le papier, allait être éventé par une brillante enquête de gendarmerie, et grâce aussi à la jalousie d’un ancien fiancé de Paola qui n’avait pas supporté d’être éconduit…







Nos invités

Isabelle Horlans, journaliste indépendante. En 1997, elle était spécialiste des faits divers au journal France-Soir. Le livre qu’elle a publié sur cette affaire : « Les diaboliques d’Urcel »aux édition scènes de crimes a reçu le prix littéraire de la gendarmerie en 2007.







