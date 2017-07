D'où viennent les connaissances des chamanes ?

publié le 19/07/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie »



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Les chamanes, savants d'Amazonie et du monde entier

Jeremy Narby est un anthropologue suisse qui a vécu une expérience de chamanisme au cœur de la forêt amazonienne en 1984. Il raconte cette expérience et nous livre ses connaissances sur le chamanisme dans l'émission aujourd'hui.



C'est autant par engagement politique (il luttait contre la déforestation amazonienne et la confiscation de leurs territoires aux peuples indigènes) que pour les besoins de son métier d'anthropologue que Jeremy Narby s'est rendu pour la première fois au Pérou, à la rencontre des indiens d'Amazonie. Il a d'abord voulu mettre en valeur le savoir de ces peuples concernant l'utilisation des ressources de la forêt. C'est alors qu'il a réalisé l'étendue des connaissances des indiens à propos des propriétés médicinales de chaque plante.



Mais quand l'anthropologue leur a demandé comment ils avaient acquis toutes ces connaissances, la plupart des habitants de la forêt a répondu : "ces connaissances viennent des chamanes." Chamanes qui, pour exercer leur fonction, avalent un breuvage de plantes hallucinogènes. C'est grâce aux hallucinations que leur donne ce breuvage que les chamanes acquièrent leur savoir.



Comment croire à de telles déclarations qui échappent à toute logique ? Pour en avoir le cœur net, Jeremy Narby a décidé de goûter à ce breuvage hallucinogène. Il nous raconte son expérience dans les Aventuriers de l'Inconnu, entre 14 heures et 15 heures sur RTL.



Les chamanes ne sont cependant pas uniquement présents dans la forêt amazonienne. Il existe des chamanes dans le monde entier et notamment en Sibérie. L'ethnographe russe Gavriil Ksenofontov s'est lancé, dans les années 1920, à la recherche des mythes chamaniques de Sibérie. Il a compilé le résultat de ses recherches dans un livre, Les chamanes de Sibérie et leur tradition orale.



Depuis le XIXe siècle et le grand développement de la science occidentale, la pensée des peuples indigènes semble sans rapport avec les connaissances apportées par les sciences modernes en biologie, chimie et médecine.



Cependant, de grands auteurs, et parmi eux Mircea Eliade, nous ont fait entrevoir que des cultures autres que celle de la pensée rationnelle étaient arrivées à un niveau de connaissance - exprimé le plus souvent dans le langage du symbolisme mythologique - par des moyens à nos yeux mystérieux, sans relation avec leur niveau de technologie.

Nos invités

Jeremy Narby, anthropologue, auteur du livreLe serpent cosmique, l’ADN et les origines du savoir (éditions Georg, 2012).



Le serpent cosmique