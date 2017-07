La brigade du paranormal

et Charles Deluermoz

publié le 24/07/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».





Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Le poltergeist ou l'esprit frappeur

Aujourd'hui, les Aventuriers de l'Inconnu décryptent le phénomène des « poltergeist », que l'on confond souvent avec les fantômes mais qui s'en distinguent par plusieurs caractéristiques. Nous vous raconterons plus particulièrement l'histoire du commandant de gendarmerie Emile Tizané, qui a consacré une partie de sa vie à l'étude de ces phénomènes.



Notre invité, Philippe Baudouin, connaît particulièrement bien son histoire, à qui il consacre un essai critique publié en novembre 2016 aux Editions du Murmure, sous le titre Les forces de l'ordre de l'invisible, un gendarme sur le territoire de la hantise.



Emile Tizané, commandant du paranormal

Le commandant Emile Tizané s'est intéressé à partir de la fin des années 1910 au paranormal à travers des expériences personnelles, autour de la radiesthésie, du spiritisme et du magnétisme. C'est lorsqu'il est envoyé en tant que commandant de gendarmerie sur une enquête qui implique un esprit frappeur qu'il va se passionner pour ce sujet...



A partir de ce moment, il explore sur le territoire français la plupart des endroits dits « hantés », en établissant une distinction entre ce qu'il appelle la « grande hantise » et la « petite hantise ».



Selon lui, la « grande hantise » est propre aux manoirs anglais, hantés par les fantômes de leur histoire. D'un autre coté, la « petite hantise » désigne le « poltergeist », que l'on nomme aussi l'esprit frappeur. Il est celui qui vient parasiter une maison en manipulant l'un de ses habitants, souvent un adolescent.



Cette « petite hantise » va alors se manifester par des phénomènes de lévitation, de télékinésie, de coups frappés à l'intérieur et à l'extérieur de la maison...

Nos invités

Philippe Baudouin, philosophe, spécialiste du paranormal, auteur du livre « Les forces de l'ordre de l'invisible, un gendarme sur le territoire de la hantise », publié en 2016 aux Editions du Murmure.



