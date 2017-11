Les boulangeries doivent-elles être ouvertes sept jours sur sept ?

publié le 24/11/2017 à 09:06

Les grands noms de la boulangerie industrielle montent au créneau : ils réclament la fin du jour de fermeture hebdomadaire, en vigueur depuis 1919. Une offensive qui inquiète les petits artisans, qui souhaitent garder leur jour de repos. Pour Sébastien Covelli, boulanger et patron des boulangeries-pâtisseries du même nom, c'est avant tout un choix personnel : "C'est une liberté d'entreprendre, mais ça ne devient pas une norme ni une obligation [...] Aujourd'hui on mange tous les jours, on est la seule profession alimentaire où on a cette réglementation-là", remarque le boulanger.



Alors que la consommation de pain baisse un peu plus chaque année, le métier de boulanger est actuellement en pleine mutation. "Notre métier a évolué vers la part du 'snacking' le midi. Il faut toujours qu'on soit force de proposition en face du consommateur pour lui proposer différents produits toute la journée", poursuit Sébastien Covelli.

Les boulangeries industrielles représentent aujourd'hui 45% du marché français, contre 31% en 2008. Inquiètes, les boulangeries artisanales affirment ne pas avoir les moyens d'embaucher des salariés supplémentaires.