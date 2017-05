Les amants diaboliques du Morbihan

publié le 23/05/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel





Aujourd'hui dans l'Heure du Crime, en partenariat avec le journal Ouest-France, l’histoire d’une femme condamnée vendredi dernier à 20 ans de réclusion par la Cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, à Rennes, pour avoir tenté d’assassiner son mari avec la complicité de son amant et du compagnon de sa fille.





En 2014, lors du premier procès devant la Cour d’assises du Morbihan, à Vannes, ils avaient été tous trois condamnés aux mêmes peines : 20 ans pour Muriel Couret, qui avait imaginé le scénario macabre auquel son mari avait échappé par miracle, 12 ans pour Jean-Sébastien Thomas, l’ami de sa fille, à qui elle avait offert 50 000 euros pour passer à l’acte, et 10 ans pour Patrice Pluot, son amant qui avait fourni l’arme du crime.



Nous revenons sur l’ensemble de ce scénario tristement machiavélique, imaginé par une épouse qui voulait absolument se débarrasser de son mari, au point de lui administrer, après sa sortie de l’hôpital, et l’échec de la tentative de meurtre, des doses massives de calmants, avec pour conséquence un accident de voiture auquel sa victime va encore une fois survivre !



Un dernier mot pour saluer le travail d’enquête des gendarmes qui vont réussir en quelques mois à élucider cette ténébreuse affaire.

Nos invités

Benoit Le Breton, journaliste Ouest France, Me Philippe Billaud, avocat au barreau de Rennes, avocat de d'Alizé, la fille aînée de Murielle Couret, Alizé, fille aînée de Murielle Couret, Me Eric Lemonnier, avocat au barreau de Rennes, avocat de Murielle Floury, Me Alexandra Nokovitch, avocate au barreau de Vannes, avocate de Jean-Sébastien Thomas, Me Nicolas Prigent, avocat au barreau de Rennes, avocat de Patrice Pluot.

