publié le 11/02/2018 à 08:57

Entre les agriculteurs du Sud-Ouest et l'exécutif, le torchon brûle. Pendant plusieurs jours, de nombreux exploitants agricoles ont bloqué des routes et des voies ferrées du sud-ouest de la France, particulièrement en Occitanie et également en Nouvelle-Aquitaine. Agen, Montauban, Toulouse ont notamment été bloquées.



Les raisons de la colère ? Le déclassement de certaines zones, jusqu'ici considérées comme défavorisées. Un classement qui permettait aux agriculteurs implantés dans ces espaces de toucher des aides compensatoires de l'Union européenne. Après trois jours de manifestations au cours de la semaine écoulée, le gouvernement a revu sa copie et proposé une carte révisée.

"La profession avait trouvé ce système il y a plus de trente ans pour compenser les handicaps naturels, ça fonctionnait très bien", témoigne Christian, un agriculteur mécontent, au micro de RTL. "Aujourd'hui, si on n'avait pas eu ça, je n'aurai jamais eu l'idée de m'installer", poursuit son fils, Benjamin, également agriculteur.

Si les manifestants ont cessé leurs actions pour l'heure, les agriculteurs menacent toutefois de les reprendre si les promesses du ministère ne sont pas tenues. Dans l'Aveyron, l'Aude et le Gers, les tracteurs devraient néanmoins à nouveau être sur les routes cette semaine, car de nombreux paysans sont toujours mécontents.