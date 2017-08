publié le 18/08/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l’Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Le voyage dans le temps est-il possible ?

Cette nouvelle émission des Aventuriers de l'Inconnu va vous emmener voyager dans le temps : mais un tel voyage est-il possible ? Peut-on modifier le passé ? Et le futur peut-il être exploré ?



Le voyage temporel est un fantasme et un thème récurrent de la science-fiction et de la littérature fantastique. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à notre invité, nous apprenons qu'il s'agit également d'une science véritable.



Marc Lachièze Rey est astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. Ses publications scientifiques portent entre autres sur la topologie de l'espace-temps, la gravitation ou encore la matière noire. Dans ses ouvrages, il rappelle souvent le principe cosmologique ainsi que les acquis, les enjeux et les perspectives actuelles de cette discipline.



Avec lui, nous verrons quelles sont les significations physiques du temps, les différentes formalisations de cette notion et si, un jour, l'homme pourra enfin défier l'espace et le temps.

Nos invités

Marc Lachièze Rey, astrophysicien et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).