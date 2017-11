Le temps des anarchistes

publié le 13/11/2017 à 21:00

A l’occasion de la publication des archives criminelles du journal « l’illustration », nous revenons avec mes invités sur les attentats anarchistes qui ont ensanglanté Paris dans les années 1890 et qui ont provoqué un émoi considérable et un sentiment d’insécurité.

A la fin du XIXème siècle, la IIIème République est confrontée à une vague d'attentats dits "anarchistes" sans précédent. Civils, chef d'Etat et ministres seront visés jusqu'à la Première Guerre mondiale. Une séquence qui donna lieu notamment aux lois scélérates, qui réprimaient la complicité intellectuelle avec l'idéologie anarchiste. Force est de constater que la violence aveugle n’est pas l’apanage des temps modernes !















Nos invités

Jean-Louis Festjens, écrivain et éditeur, auteur de "L'Illustration, crimes, affaires et faits divers" qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel, Jean-Sebastien Baschet, directeur des archives de l'Illustration. Le journal possède son site internet et permet de replonger dans ses archives.





