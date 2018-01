publié le 24/01/2018 à 12:08

Le film australien "Sugarland", sort aujourd'hui en salles, il dénonce avec humour et effets spéciaux l'excès de sucre dans nos assiettes, plus grave encore aux antipodes qu'en France.



Ce documentaire s'est fortement inspiré de "Super Size Me" (2004), où l'Américain Morgan Spurlock se gavait de McDonald's pendant un mois, pour finir gros et malade.

Ici, le réalisateur de "That Sugar Film" (le titre original), Damon Gameau, passe brutalement d'une alimentation sans sucre ajouté à la consommation d'un Australien moyen: 160 grammes de sucre par jour.



Les résultats seront catastrophiques. Prise de poids, détérioration rapide du foie, fatigue, troubles de l'humeur... Pour ce pro de l'humour, garder le sourire devient un défi.



"Je suis loin d'être aussi efficace qu'avant. J'ai moins de patience. Je suis épuisé. Et je crois que les gens vivent ainsi", confie-t-il à la caméra vers la fin des deux mois que dure l'expérience.



Il trouve étonnamment "facile" de se procurer cette dose quotidienne, l'équivalent de 27 morceaux de sucre.



Kyan Khojandi, comédien révélé par la série "Bref" qui réalise le doublage, l'a ressenti aussi. Il s'est essayé pendant trois semaines à manger sans aucun sucre ajouté.



Le sucre envahit notre alimentation : surveillez-vous vos assiettes ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.



