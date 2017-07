Le routard de l’étrange

publié le 11/07/2017 à 10:30

Un nouvel été des aventuriers de l’inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie »



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Pierre Josse, routard de l'étrange

Aujourd'hui nous vous emmenons en voyage, aux confins du monde et de l'étrange. Notre guide s'appelle Pierre Josse. Il est l'actuel rédacteur en chef du célèbre Guide du Routard qu'il a rejoint en 1978.



Ce globe-trotter de l'étrange va nous raconter les souvenirs qu'il garde des événements incroyables et extraordinaires qu'il a vécu lors de ses nombreux voyages autour du monde ; ce que Henri Gougaud nomme "tremblement de réalité".



Car, depuis bientôt 40 ans, Pierre Josse parcourt le globe pour son guide, à la rencontre d'hommes, de femmes et de paysages surprenants, rassemblés dans ses Chroniques Vagabondes qu'il vient de publier aux éditions Hachette.

Nos invités

Pierre Josse, rédacteur en chef du Guide du Routard, auteur du livre "Chroniques Vagabondes", paru chez Hachette (2017).

Chroniques vagabondes, de Pierre Josse (Hachette, 2017).