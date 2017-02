Le procès de Pascal Jardin

REPLAY - Jeudi 2 février 2017, Pascal Jardin a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté pour le meurtre et le viol de Christelle Bletry, en décembre 1996.

par Jacques Pradel publié le 08/02/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



A la Une de notre émission aujourd'hui, l’affaire Christelle Bletry, une étudiante de 20 ans dont le corps avait été retrouvé, lardé de 123 coups de couteau, le 28 décembre 1996, par le facteur qui faisait sa tournée dans les environs de Blanzy, un village de Saône-et-Loire.



Entre 1996 et 2010, les enquêteurs avaient ciblé 27 suspects, mais toutes les pistes avaient finalement été abandonnées.



Le mystère a finalement été résolu, en septembre 2014, 18 ans après les faits, grâce à la ténacité des avocats de la mère de Chrystelle, qui avaient demandé de nouvelles analyses ADN des scellés, compte tenu des progrès de la génétique.



Le nom de Pascal Jardin, dont l’ADN était enregistré dans le fichier national des empreintes génétiques est alors apparu pour la première fois dans le dossier !



Son procès devant la Cour d’assises de Chalon-sur-Saône, s’est achevé jeudi dernier. Après 6 heures de délibéré, Pascal Jardin a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 ans, conformément aux réquisitions de l'avocat général.



Nous revenons sur l’ensemble de ce procès et sur l'une des plus longues enquêtes criminelles de ces dernières années avec mes invités.



Nos invités

Corinne Herrmann et Didier Seban, avocats au barreau de Paris et avocats de la famille de Christelle Bletry, Marie-Rose Bletry, mère de Christelle Bletry, Thierry Dromard, journaliste au Journal de Saône et Loire.





