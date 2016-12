REPLAY - L'arrestation, le procès et l'exécution de Jésus Christ constituent sans doute l'affaire la plus célèbre de l'Antiquité.

par Jacques Pradel publié le 21/12/2016 à 13:00

A la Une aujourd’hui, « l’affaire Jésus » !



Le procès et l’exécution de Jésus Christ constituent sans doute l’affaire la plus célèbre de l’Antiquité.



A l’époque, la Palestine était gouvernée par Rome. Les autorités juives étaient autorisées à exercer la justice parmi les juifs, selon leurs propres lois religieuses, mais elles n’avaient pas le pouvoir juridique d’exécuter les criminels.



C’est pourquoi le procès de Jésus se déroule en deux temps : une comparution devant l’assemblée des prêtres du Temple de Jérusalem, puis un procès civil devant le gouverneur de Judée, Ponce Pilate.



Il s’agit à la fois du plus court (moins de 24 heures) et du plus long procès de l’Histoire, puisque le dossier reste encore ouvert aujourd’hui, au terme de plus de deux millénaires d’instruction.



En effet, un avocat Kenyan, Dola Indidis, estime que Jésus a été victime d’un procès biaisé, discriminant et malveillant, qui a violé ses droits fondamentaux. En conséquence, il a décidé de poursuivre en justice les « assassins » de Jésus, devant la Cour internationale de Justice de La Haye, à qui il demande de condamner l’Italie, Israël, et les descendant de Ponce Pilate et de l’Empereur Tibère !

Nos invités

Odon Vallet, historien, spécialiste des religions, auteur du livre « Les religions dans le monde » qui vient de paraître aux éditions Champs Flammarion.

