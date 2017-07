Le président de la Banque alimentaire salue les initiatives de Monoprix

publié le 03/07/2017 à 23:18

Lors d’une livraison à votre domicile, vous pourrez donner en retour vos produits non-périmés qui seront redistribués à des associations partenaires. Les piles et les ampoules usagées seront également collectées à cette occasion pour être recyclées. "C’est une idée très astucieuse", salue Jacques Bailet, le président de la Banque alimentaire.



"L’initiative du groupe Monoprix va dans le bon sens", poursuit le bénévole, qui ne voit pas de mal à ce qu’un enseigne commerciale utilise ce genre d’action pour promouvoir son image : "c’est bien de communiquer sur une bonne action ça va permettre d’éviter de jeter des denrées consommables et écologiques puisque le livreur va revenir à plein".

Alors que les grandes enseignes sont souvent pointées du doigt lorsqu’il est question de gaspillage, Jacques Bailet souligne qu’il s’agit d’un mauvais procès : "La grande distribution, l’année dernière, ça représentait plus de 42.000 tonnes de produits donnés." Le président de la Banque alimentaire se félicite de la multiplication du nombre de partenariat entre les milieux commercial et associatif : "c’est gagnant-gagnant, et nous, on est toujours pour !".