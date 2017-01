Le mystère de la mort de Pierre Bérégovoy

REPLAY - Le 1er mai 1993, Pierre Bérégovoy est retrouvé agonisant au bord d’un canal de la Nièvre près de Nevers.

par Jacques Pradel publié le 17/01/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



Le 1er mai 1993, peu après 18 heures 30, Pierre Bérégovoy est retrouvé agonisant, au bord d’un canal de la Nièvre près de Nevers, l’arme de service de son garde du corps près de lui.



Depuis sa mort, des rumeurs remettent régulièrement en cause la version officielle du suicide de l’ancien Premier Ministre de François Mitterrand. On évoque des lettres et un agenda personnel disparus puis réapparus mystérieusement….



La nature des blessures, le rapport d’autopsie font l’objet de polémiques qui alimentent la thèse éventuelle d’un assassinat. Mais pour quel mobile ? L’Heure du Crime ouvre le dossier.

Nos invités

Dominique Labarrière, journaliste et auteur du livre "La mort de Pierre Bérégovoy, 20 ans de questions sans réponses" (Editions de La Table Ronde, avril 2013).

