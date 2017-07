publié le 24/07/2017 à 13:28

Les anti-vaccins s'organisent et décident de passer à l'action après l'annonce par le gouvernement, le mois dernier, du passage à 11 vaccins obligatoires. Sur le terrain judiciaire, une action de groupe va être lancée contre plusieurs laboratoires producteurs de vaccins. L'action visera Sanofi, les structures américaines Pfizer et Eli Lilly, et enfin le laboratoire britannique GlaxosmithKline. À l'origine de cette action, une militante écologiste persuadée que son fils est devenu autiste après une vaccination.



La défiance semble s'être élargie dans l'opinion publique à partir du scandale de la campagne des vaccins contre la grippe H1N1, dont la gravité avait été surestimée, organisée par l'État pendant l'hiver 2009-2010. Selon le mouvement anti-vaccin à l'origine de l'action de groupe, "la vaccination pédiatrique" est responsable d'une recrudescence des cas d'autisme chez les jeunes enfants. Pourtant, ce lien n'a jamais été établi. C'est même l'inverse puisque depuis 1998, cinq études ont montré l'absence de liens entre vaccinations et autisme.

À écouter également dans ce journal :

- Coup de rabot de cinq euros sur les aides personnalisées au logement. Une mesure qui provoque des réactions de plus en plus vives. Ainsi la CFDT exhorte le gouvernement à renoncer à cette baisse, qui viserait avant tout les familles les pauvres et les jeunes. C'est aussi ce que dit la CGT par la voix de Philippe Martinez.

- Un diplôme pour les jeunes parents qui n'en n'ont pas afin de les aider à entrer dans la vie professionnelle. C'est la mesure évoquée jeudi dernier par la secrétaire d'État chargé de l'égalité homme/femme lors d'une audition au Sénat. C'est un projet aux contours encore incertains mais qui provoque depuis ce week-end de très nombreuses réactions, notamment des professionnels de la petite enfance.



- En Marche ! aussi à ses frondeurs. L'adoption des statuts du parti présidentiel ne sera pas une formalité. Une trentaine de militants de La République En Marche veulent obtenir l'annulation du scrutin qui démarre aujourd'hui. Explication : un déficit de démocratie.



- Témoignage exceptionnel de la sœur du père Hamel, assassiné exactement il y a un an à Saint-Etienne-du-Rouvray. Une femme bouleversée par la mort brutale de son frère mais aujourd'hui sans haine, assure-t-elle.



- Un émissaire de Donald Trump est en route pour Israël. Il s'agit de son représentant spécial pour les négociations internationales. Objectif : apaiser les tensions qui ont conduit aux violences de ces derniers jours et ont fait cinq morts et des dizaines de blessés à Jérusalem-Est parmi les Palestiniens. Trois morts côté Israéliens en Cisjordanie. Dimanche soir encore, trois morts ont été à déplorer : un Israélien et deux Jordaniens à l'ambassade d'Israël à Amman.



- En cette période de vacances, où vous êtes des millions à être sur les routes, les chiffres publiés ce lundi matin par la sécurité routière sont aussi des appels à redoubler de prudence. Le nombre de tués sur les routes s'est envolé au mois de juin. Une hausse de + de 15% par rapport à juin 2016.