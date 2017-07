publié le 14/07/2017 à 13:38

Les "Sammies" en vedette sur les Champs Elysées. C'est le surnom que donnaient les Français aux soldats de l'oncle Sam qui avaient débarqué en 1917 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). C'était la première fois que les États-Unis intervenaient en Europe. 100 ans après, ils ont ouvert le défilé sur les Champs Elysées devant le couple Macron et le couple Trump ce vendredi 14 juillet.



En hommage au centenaire de l'entrée officielle des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, les soldats américains étaient habillés comme leurs ancêtres de la Grande Guerre pour défiler sur les Champs Elysées, applaudis par Donald Trump. Le président américain, aux côtés d'Emmanuel Macron, a savouré ce que l'on appelle outre-Atlantique une "parade". Emmanuel Macron a salué l'alliance avec les États-Unis.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron innove. Pas de garden party à l'Elysée ni d'interviews du président de la République cette année. Et pour imprimer définitivement une nouvelle marque, la traditionnelle promotion de la Légion d'Honneur a été réduite au stricte minimum : une centaine de personnalités. Bernard Cazeneuve, l'ancien premier ministre, a été fait commandeur.

- À Nice, le 14 juillet sera recueilli et douloureux, un an après l'attentat qui a fait 86 morts. Des séries de plaques ont été déposées ce vendredi matin par des Niçois en hommage aux victimes.



- Une centaine de communes privées de feux d'artifices. En cause, un fournisseur chinois qui n'a pas livré à temps. C'est la déception dans l'Hérault, l'Yonne ou encore l'Aude.



- À l'étranger, au lendemain de la mort en prison du prix Nobel de la Paix 2010, Liu Xiaobo, la Chine conteste même l'attribution de ce prix qu'il n'avait pas pu aller chercher. L'ancien président norvégien du comité Nobel lui répond sèchement que la lutte pour les droits humains contribue à la paix.



- Romain Bardet fait rêver le Tour de France. Et s'il gagnait la Grande Boucle ? Nous verrons s'il réitère son exploit lors de la 13ème étape en Ariège avec trois cols au programme.



- Sachez que sur la route, Bison Futé voit orange aujourd'hui au niveau national et rouge en Ile-de-France pour ce week-end à rallonge.