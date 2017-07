publié le 12/07/2017 à 07:53

Nouvel épisode dramatique dans l'affaire Grégory. L'ancien juge Jean-Michel Lambert a été retrouvé mort hier soir, mardi 11 juillet. Un drame qui intervient après les nouveaux rebondissements de ces dernières semaines dans cette affaire criminelle hors norme. Le corps de l'ex-magistrat de 65 ans a été retrouvé chez lui dans son bureau au Mans (Sarthe) un sac en plastique sur la tête. Une enquête a été ouverte. Il vivait très difficilement les informations le mettant en cause depuis ces dernières semaines. L'hypothèse du suicide ne fait quasiment aucun doute ce matin. Aucune trace de lutte, aucun désordre n'a été retrouvé dans son appartement. qui est bouclé depuis hier soir. Le premier juge d'instruction en charge de l'affaire Grégory était au cœur des critiques depuis plus de 30 ans.



"C'est l'affaire la plus tragique de ma vie professionnelle", confiait en 2014 le magistrat. "Comme dans toute injustice, ce n'est jamais le fait d'un seul homme", avait-il ajouté. C'est à la fois l'affaire qui l'aura rendue célèbre et celle qui l'aura consumé. En 1984, il ne connaissait, à 32 ans à l'époque, pas les codes de cette fonction. C'est un juge vulnérable qui était aux commandes de la plus spectaculaire affaire criminelle du moment. Il a été présenté comme le principal responsable de l'affaire Grégory. Parmi les réactions ce mercredi matin, celle de l'avocat de Murielle Bolle qui se dit catastrophé.

À écouter également dans ce journal :

- Le Premier ministre annonce un souffle fiscal ce mercredi. 11 milliards d'euros de baisse d'impôts. Édouard Philippe a assuré qu'il y aurait une hausse des crédits d'impôt pour accélérer la croissance : 1,6%, c'est l'objectif fixé cette année. Parmi les mesures prévues, la réforme de l'impôt sur la fortune qui sera mise en oeuvre intégralement l'année prochaine. Les dépenses de l'État ne devraient quant à elles pas augmenter.

- La France insoumise va-t-elle réussir à mobiliser contre la réforme du Code du travail ? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Une centaine de rassemblements est prévue ce mercredi à travers toute la France. Jean-Luc Mélenchon prendra la parole sur la place de la République, à Paris, en fin de journée.



- Les Sénateurs ont dit non à l'interdiction des emplois familiaux parlementaires. Le Sénat s'est prononcé dans la nuit de mardi à mercredi contre une mesure-phare du projet de loi de moralisation de la vie politique, l'interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires. 17% des sénateurs employaient un membre de leur famille au 31 décembre 2016.



- Le prix des abricots au plus bas. Moins 27% par rapport aux quatre dernières années. Les producteurs sont inquiets alors que les abricots français sont précoces cette année. En cause notamment, la concurrence espagnole.



- Les Jeux olympiques à Paris en 2024, tout le monde y croit. Il faut pour cela que Los Angeles accepte sans regret d'organiser les Jeux de 2028. Tout ça devrait être officiel dès le mois d'août.



- Record surprise de la traversée de l'Atlantique pour Francis Joyon. Le skipper français a signé une nouvelle performance inattendue ce mercredi en battant son propre record de la traversée de l’Atlantique en solitaire en 5 jours 2 heures 7 minutes.



- Marcel Kittel est le favori de la 11e étape du Tour de France entre Eymet en Dordogne et Pau (Pyrénées-Atlantiques) ce mercredi. Une distance de 203,5 kilomètres à la veille de deux étapes pyrénéennes.



- Recrue de choix pour le PSG. Daniel Alves va signer avec le club de la capitale. Avec l'arrivée de l'international brésilien aux 100 sélections, Paris se dote d'un joueur d'expérience, au long palmarès.