Le journal de 8h : Guérilla urbaine à Hambourg en marge du G20

Les 20 000 policiers présents à Hambourg n'ont pas eu le choix. Ils ont dû appeler des renforts. Les heurts sérieux qui ont secoué la ville hôte du G20 ont été conséquents : 200 membres des forces de l'ordre ont été blessés et 70 personnes interpellées. Mais malheureusement ces affrontements étaient attendus.



Les événements les plus sérieux se sont produits dans un quartier pas loin de l'hôtel où résident les époux Macron. Feu de poubelles, barricades, pavés arrachés : les manifestants ont défié une bonne partie de la nuit des policiers sur le qui-vive. Des groupes de Blacks Blocks, des anarchistes tout de noir vêtus et très mobiles, circulaient un peu partout dans la ville.

Au regard de la situation, qualifiée de "très grave" par la police elle-même, des troupes d'élite viennent d'arriver à Hambourg, en plus des forces déjà déployées. Les anti-G20 avaient promis l'enfer. Ils ont tenu parole.

À écouter également dans ce journal

Grands départs : C'est le début des congés scolaires en France et ce weekend a été classé rouge sur l'ensemble du pays par Bison Futé. La circulation sera dense sur les grands itinéraires en direction du sud ou des différentes régions côtières du pays.



ArcelorMittal contre-attaque : Le groupe sidérurgique a annoncé vendredi 7 juillet qu'il avait déposé plainte contre X. L'objectif ? Que "toute la lumière soit faite sur les supposés déversements de résidus acides sur son site de Florange".



Politique : Une convention de la République en marche a lieu ce samedi 8 juillet. Le Premier ministre Édouard Philippe fera le discours de clôture à 14h40. Par ailleurs, le Parti socialiste se réunit en Conseil national pour se donner une nouvelle direction collégiale composée d'une quinzaine de membres. Un seul mot d'ordre préside cette réunion : celui du renouvellement.



Tour de France : Et de trois pour Marcel Kittel. L'Allemand a remporté la septième étape de la grande boucle en devançant de seulement 6 millimètres le Norvégien Edvald Boasson Hagen.