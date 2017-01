La vague de froid qui s'abat sur le pays a pour conséquence une augmentation de la consommation électrique des foyers alors même que la production est fragilisée par l'arrêt de plusieurs centrales.

Le froid va s'intensifier dans les jours qui viennent. Et la conséquence la plus redouter de cette vague de froid, c'est la pénurie d'électricité, d'autant que plusieurs réacteurs nucléaires sont à l'arrêt pour maintenance. Aujourd'hui déjà, la consommation en France était supérieure à la production, il a donc fallu importer. RTE, qui gère la distribution de courant, va diffuser quelques consignes pour faire face à cette semaine tendue. Les Français pourraient être appelés à la rescousse et incités à économiser l'électricité dès mardi prochain pour éviter une rupture d'approvisionnement.



"Les marges disponibles pour répondre aux besoins en électricité, à partir de mardi 17 janvier et jusqu'à vendredi 20 janvier prochains seront réduites", a alerté le gestionnaire du réseau de transport de courant. Cette tension s'explique par une consommation de courant attendue en hausse pour alimenter les chauffages à cause du froid et un parc de production diminué, avec plusieurs réacteurs à l'arrêt pour des contrôles de sûreté ou d'autres motifs.

À écouter également dans ce journal :

- Santé : une avocate vient de déposer un recours devant le Conseil d'État pour réclamer un vaccin DT Polio simplifié. Ce vaccin-là est obligatoire pour les enfants mais on ne le trouve jamais seul, il est toujours couplé à plusieurs autres vaccins. Des vaccins recommandés mais pas obligatoires, souvent contestés par les parents.



- L'immigration a nettement progressé l'an dernier. Le ministère de l'Intérieur vient de livrer ses chiffres pour 2016 : la France a délivré plus de 227.000 titres de séjour à des étrangers, un chiffre en hausse de 4,6%. Cette augmentation est liée essentiellement aux demandeurs d'asile. À noter, une baisse de presque 4% du nombre de visas. Il s'agit vraisemblablement d'une conséquence des attentats.



- PS : le deuxième débat de la primaire de la gauche n'a pas fait recette : l'audience a été divisée par deux. Un peu moins d'1 million 800.000 téléspectateurs dimanche 15 janvier en début de soirée sur BFMTV et iTélé contre 3,8 jeudi 12 janvier sur TF1. Ces chiffres ne prennent cependant pas en compte le replay. D'ailleurs, le chef de l'État, lui-même n'était pas derrière son poste de télévision puisqu'il était au théâtre pour la dernière du spectacle de Michel Drucker.



- Emmanuel Macron s'est rendu ce lundi 16 janvier au port du Guilvinec en Bretagne pour un échange avec les marins pêcheurs et aussi la visite d'un élevage de porcs. Selon les derniers sondages, l'ancien ministre de l'Économie est toujours donné loin devant le candidat socialiste quel que soit le résultat de la primaire. Les ralliements se multiplient et dans les rangs du PS, l'idée fait son chemin : et si le gagnant se désistait pour lui donner une chance de gagner ? De quoi donner le sourire au candidat en marche.



- Voile : le Vendée Globe touche à sa fin et le suspens est intact. L'arrivée du Tour du Monde à la voile en solitaire est prévue jeudi 19 janvier après-midi aux Sables d'Olonne. Le leader, Armel Le Cleac'h qui fait la course en tête depuis le 3 décembre est désormais talonné par le gallois Alex Thomson qui a mis le turbo depuis deux jours.