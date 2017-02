REPLAY - Les candidats à l'élection présidentielle ont prévu des meetings tout le weekend dans le Rhône. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon s'exprimeront dans l'après-midi du 5 février.

> Le journal RTL du 05 février 2017 Crédit Image : RTL Télécharger

par La rédaction numérique de RTL publié le 05/02/2017 à 09:08

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Lyon, nouvelle capitale française de la politique ? Le weekend du 4 et 5 février, nombreux sont les candidats à l'Élysée qui ont décidé de quitter Paris pour aller à la rencontre des Français. Emmanuel Macron a ouvert les hostilités samedi avec un meeting qui a rassemblé près de 8.000 personnes. Meeting pendant lequel il n'a toujours pas dévoilé son programme mais a insisté sur un point : il n'est ni de droite, ni de gauche. Il a taclé Benoît Hamon sur son revenu universel d'existence, et a salué Charles de Gaulle, Philippe Seguin ou encore Jacques Chirac.



Dimanche, c'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui seront à Lyon. L'Insoumis sera en même temps à Aubervilliers, en région parisienne, via un hologramme. La présidente du FN de son côté présentera ses 144 propositions. "Il y a une mesure préalable, essentielle, cardinale... c'est de retrouver notre souveraineté", a-t-elle déclaré. Par rapport à son programme de 2012, elle a cependant décidé d'arrondir les angles : l'euro et la peine de mort ne tiennent que des positions marginales dans son manifeste.

À écouter également dans ce journal :

- Parti socialiste : Benoît Hamon sera investi à la Mutualité, à Paris, dimanche 5 février. Manuel Valls et ses soutiens seront absents de la cérémonie.



- Économie : le secteur de la croisière ne souffre pas, avec un marché en progression de 3,6 % en 2016 en termes de voyageurs français. L'armateur italo-suisse MSC Croisières a notamment passé commande dans les chantiers STX de Saint-Nazaire. Et suivant la tendance, on veut soit des paquebots plus gros, avec des ponts et des promenades plus larges ou bien un environnement recentré sur l'intérieur.



- États-Unis : le pouvoir a fait appel de la suspension du décret anti-immigration par un juge fédéral de Seattle. Les compagnies aériennes ont donc recommencé à acheminer aux ressortissants visés par le décret.



- Japon : un taux de radioactivité record a été enregistré à lacentrale nucléaire de Fukushima, six ans après la catastrophe. Un taux mesuré à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Un signe, selon les experts, que Tepco, l'entreprise en charge de l'exploitation du site, commence à mieux comprendre ce qu'il se passe dans ce réacteur.



- Météo : la tempête Leiv n'a pas fait de victimes, mais quelque 1.000 interventions de pompiers ont été enregistrées en Gironde, Charente et Charente-Maritime, les trois départements qui avaient été placés en vigilance rouge.



- Agression au Carrousel du Louvre : l'assaillant a été placé en garde à vue à l'hôpital. Il pourrait être entendu dans la journée de dimanche.



- Rugby : la France a été battue par les Anglais, 16 à 19, en ouverture du tournoi des 6 nations.