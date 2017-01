REPLAY - Deux mois après le démantèlement de la "jungle" de Calais, des migrants sont revenus avec toujours l’ambition de rallier l’Angleterre.

La "jungle" de Calais a été démantelée il y a deux mois. Les 6.000 migrants, installés clandestinement dans cette zone, ont été envoyés dans des centres d’accueil un peu partout sur le territoire français, à l’issue d’une opération qui a mobilisé de nombreux policiers et membres des forces de l’ordre. Mais certains d’entre eux n’ont pas abandonné pour autant leur rêve de rejoindre la Grande-Bretagne, où vit leur famille.



"On n’avait pas le choix, on veut toujours rejoindre l’Angleterre. Je sais que c’est dangereux, on vit dans la rue, on dort sous un pont et sous un arbre, mais je veux retrouver ma famille", explique un mineur de 15 ans. Depuis le démantèlement de "jungle", une compagnie de CRS sillonne la rue et applique une tolérance zéro. Selon des associations, 150-200 migrants errent dans Calais.

