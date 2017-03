publié le 18/03/2017 à 09:29

L'association pour le droit à mourir organise une réunion au Cirque d'Hiver, à 14h30 à Paris, samedi 18 mars. L'organisme appelle les candidats à donner leur point de vue sur la fin de vie dans une grande réunion. La question touche chacun d'entre nous, mais certains de manière beaucoup plus dramatique. C'est le cas d'Anne Bert, âgée de 59 ans. Elle est touchée par la maladie de Charcot, une maladie neurologique dégénérative. Elle souhaitait terminer sa vie en France entourée de sa famille, mais les solutions de la loi Leonetti ne lui conviennent pas, car la sédation, l'endormissement du malade ne garantit pas le décès. Elle ira donc mourir en Belgique.



"Je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la souffrance physique et psychologique", déclare Anne Bert. Elle s'offusque du manque de solution pour les malades. "C'est inadmissible qu'en France, on ne puisse pas avoir le choix". Pour le moment, Jean-Luc Mélenchon et Benoit Hamon se sont clairement prononcés en faveur de la légalisation de l'aide active à mourir.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron et son soutien François Bayrou se sont affichés ensemble à Reims (Marne.

- Le généreux mécène qui a payé les deux costumes de François Fillon 13.000 euros en février s'appelle Robert Bourgi.



- Les gares de Lyon et de Bercy sont fermées samedi 18 et dimanche 19 mars. L'opération vise à remplacer les deux postes d'aiguillage qui datent des années 1930.



- Deux adolescents ont été interpellés, suite à la fusillade du lycée Alexis de Tocqueville à Grasse (Alpes-Maritimes).



- Kate et William sont arrivés vendredi 17 mars, pour une visite officielle à Paris. Samedi 18 mars, le couple rencontre des victimes de l'attentat de Paris aux Invalides.



- Tournoi des Six Nations : le dernier match a lieu samedi 18 mars, alors que le Top 14 est sens dessus dessous avec la fusion du Stade Français et du Racing.



- La fédération française de football (FFF) élit son président : Jacques Rousselot affronte Noël le Graët.